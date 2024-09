Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall mit verletztem Kind? - Polizei ermittelt

Willich (ots)

Bereits am 18. September kam es in Willich an der Einmündung Ackerstraße / Kantstraße zu einem Unfall, bei dem möglicherweis ein Kind verletzt wurde. Ein 51-jähriger Mönchengladbacher hatte sich bei der Polizei gemeldet und den Unfall angezeigt. Er war mit seinem Pkw an dem betreffenden Tag gegen 08.15 Uhr auf der Kantstraße in Richtung Ackerstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in Richtung 'Am alten Sportplatz' ab. Dabei kam es zu einem Fast-Zusammenstoß mit einem etwa 14 Jahre alten Mädchen, das auf ihrem Fahrrad unterwegs war. Obwohl es zu nach Angaben des 51-Jährigen zu keinem Zusammenstoß gekommen war, stürzte die Jugendlichen auf die Straße. Ob sie dabei verletzt wurde, konnte er jedoch nicht sagen. Die Jugendliche habe nach dem anschließenden Gespräch ein Foto von seinem Personalausweis gemacht. Während der 51-Jährige zu seinem Auto ging, um Stift und Block zu holen, damit er sich ebenfalls die Personalien der Radfahrerin notieren konnte, hatte diese ihren Weg bereits fortgesetzt. Der Mönchengladbacher gab weiter an, dass ein Zeuge ein Foto von der Situation gemacht habe. Dieser sei aber unverrichteter Dinge weitergegangen. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt nun und such die beteiligte Radfahrerin und den Zeugen. Weitere Zeuginnen oder Zeugen mögen sich natürlich ebenfalls melden. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (811)

