Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

240925 Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Vorster Straße in St. Tönis ein Unfall, bei dem eine 74-jährige Radfahrerin aus Tönisvorst leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr auf dem Radweg in der Vorster Straße, als ein 56-jähriger Mann, ebenfalls aus Tönisvorst, von einem Parkplatz eines Discounters in die Vorster Straße einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision, bei der die 74-Jährige leicht verletzt wurde. /jk (810)

