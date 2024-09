Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Büro - unter anderem ein Auto gestohlen

Viersen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in eine Firma in Viersen eingedrungen und haben dort unter anderem Bargeld, Kreditkarten und ein Auto gestohlen. Die Unbekannten - ersten Ermittlungen zufolge könnten es drei Männer gewesen sein - sind in der Zeit zwischen 1.45 und 3.15 Uhr auf das Gelände der Firma an der Krefelder Straße gelangt. Möglicherweise waren sie mit einem silberfarbenen Fahrzeug unterwegs. Sie drangen in das Gebäude ein und öffneten mit Gewalt eine Bürotür. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld, Kreditkarten und die Schlüssel zu einem schwarzen VW T-Roc mit VIE-Kennzeichen. Dieses Auto nahmen sie dann auch mit. Alle drei trugen dunkle Hosen und schwarze Hauben sowie Kapuzenpullis in den Farben Weiß, Rot und Dunkel. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen oder auch das silberne Auto geben? Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Krefelder Straße in Viersen gemacht? Bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer 02162/377-0 an. /hei (807)

