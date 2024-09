Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei junge Männer mit fremden Bankkarten und Bargeld erwischt

Viersen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Montagnachmittag in der Viersener Innenstadt zwei junge Männer antreffen, die drei Bankkarten mit fremden Namen sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich hatten. Der Zeuge hatte um kurz nach 17 Uhr ein Gespräch zwischen den beiden Tatverdächtigen unmittelbar vor einem Geldinstitut in der Innenstadt mit angehört. Dem war zu entnehmen, dass die beiden im Besitz von eventuell entwendeten Bankkarten seien und Bargeld abheben wollten. Dank der guten Beschreibung, die der Zeuge lieferte, konnte ein Streifenteam die beiden Männer kurz darauf auf der Gereonstraße antreffen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Deutschen aus Niederkrüchten und einen 16-jährigen Deutschen aus Viersen. Beide sind der Polizei durch zahlreiche Straftaten bekannt. Der 18-Jährige hatte drei Bankkarten mit fremden Namen sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag bei sich. Die Ermittlungen, ob diese Karten aus Straftaten stammen oder wie sie sonst in die Hände der beiden jungen Männer gelangt sind, dauern an. Die Polizei dankt dem Zeugen ausdrücklich dafür, dass er nicht weggehört hat, dass er sich nicht gedacht hat "das geht mich nichts an", sondern unverzüglich den Notruf gewählt hat. Wenn Sie etwas beobachten, von dem Sie glauben, dass es sich um eine Straftat handelt, dann zögern auch Sie nicht, den Notruf zu wählen. Und machen Sie es wie dieser Zeuge - bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern prägen Sie sich möglichst viele Details bei den Äußerlichkeiten ein und schauen Sie, in welche Richtung Tatverdächtige sich entfernen. Gehen Sie eventuell in sicherer Entfernung unbemerkt hinterher. Alle diese Angaben helfen hinterher den Beamtinnen und Beamten, die Tatverdächtigen zu finden. /hei (806)

