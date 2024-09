Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Frau fährt Fahrradfahrer an und flüchtet

Viersen-Süchteln (ots)

Gestern, um 17:30 Uhr, kam es in Süchteln zu einem Unfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin vom Unfallort flüchtete. Ein 36-jähriger Mann aus Mönchengladbach fuhr auf der Rheinstraße in Richtung Sittarder Straße. An der Kreuzung zur Mostarzstraße fuhr er bei grüner Ampel weiter geradeaus und kollidierte hier mit einem Pkw, der von links aus der Mostarzstraße kam. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Zunächst stieg die unbekannte Pkw-Fahrerin aus und erkundigte sich, ob es dem 36-Jährigen gut ginge, stieg dann jedoch wieder in ihr Fahrzeug und verließ den Unfallort in Richtung Düsseldorfer Straße. Bei dem Auto handelte es sich um einen neuen, dunkelgrauen SUV. Der Mann beschreibt die Frau wie folgt: Sie war etwa 40 Jahre alt, 170-175 cm groß und hatte dunkelblonde bis hellbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Außerdem trug sie eine braune Brille. Haben Sie den Unfall zufällig beobachtet und können Angaben zur flüchtigen Frau machen? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Nummer: 02162/377-0. /jk (803)

