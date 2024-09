POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Kripo ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Dülken (ots) - Am Samstag kam es zwischen 19:24 und 19:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Christiane-Horn-Weg" in Dülken. Mindestens drei Personen hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Alle drei Männer sind etwa 25-30 Jahre alt. Der erste ist ca. 175-180 cm groß, hat ...

