Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Schule - Tresor entwendet

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20. September, 13.45 Uhr, und Montag, 23. September, 7.20 Uhr, ist in die Dependance der Rupert-Neudeck-Gesamtschule an der Corneliusstraße 152 in St. Tönis eingebrochen worden. Der oder die Täter brachen im Gebäude die Tür zum Sekretariat auf und entwendeten dort einen kleinen Tresor samt Inhalt. Darin befand sich in der Hauptsache Bargeld. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen während des Wochenendes nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (798)

