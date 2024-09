Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Radfahrunfälle am Wochenende - Viele Personen wurden verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu insgesamt sechs Unfällen, bei denen Radfahrende beteiligt waren. Der erste Unfall passierte am Freitagmittag in Lobberich. Gegen 12 Uhr fuhr eine 75-jährige Frau aus Nettetal mit ihrem Fahrrad die Breyeller Straße in Richtung Hochstraße. An der Kreuzung zur Johannes-Cleven-Straße wollte sie nach links abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Nettetal, die aus der Johannes-Cleven-Straße nach links in die Breyeller Straße abbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Auch am Freitag kam es in St. Tönis um 12:40 Uhr und um 15:35 Uhr zu Unfällen. Am ersten Unfall waren eine 15-Jährige aus Tönisvorst und eine 69-Jährige, ebenfalls aus Tönisvorst, beide mit dem Fahrrad, beteiligt. Die 15-Jährige beabsichtigte, aus einem kleinen Weg in die Friedrichstraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 69-Jährigen, die sich bereits auf der Straße befand. Die 69-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beim zweiten Unfall fuhr ein 66-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Pkw auf der Krefelder Straße in Richtung Ringstraße. An der Kreuzung Willicher Straße/Ringstraße missachtete er den vorfahrtsberechtigten 16-Jährigen, ebenfalls aus Tönisvorst, der mit seinem Fahrrad aus der Willicher Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 16-Jährige leicht verletzt wurde.

Am Samstag um 12:35 Uhr wurde ein 53-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf von einem 40-jährigen Pkw-Fahrer aus Willich touchiert, der aus einer Grundstückseinfahrt links in die Buschstraße in Anrath fahren wollte. Der 53-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Am Sonntag um 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Süchtelner Straße. Ein 44-jähriger Mann aus Viersen fuhr auf der Süchtelner Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Nauenstraße abbiegen. Zuvor überholte er jedoch einen 43-jährigen Radfahrer aus Mönchengladbach, der an der Kreuzung geradeaus in Richtung Süchteln weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der letzte Unfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Ein 36-jähriger Mann aus Niederkrüchten fuhr auf der Lindenstraße in einen Kreisverkehr ein. Allerdings befand sich bereits ein 39-jähriger Viersener mit seinem Pedelec im Kreisverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Pedelec-Fahrer stark ab, wodurch er zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Angesichts der vielen Unfälle möchten wir an Sie appellieren: Wenn Sie sich im Straßenverkehr bewegen, egal in welcher Form, nehmen Sie Rücksicht und fahren Sie stets vorausschauend. Werfen Sie lieber zweimal einen Blick nach links und rechts. So können Sie dazu beitragen, Unfälle wie an diesem Wochenende zu vermeiden. /jk (795)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell