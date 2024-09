Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Frisör Salon - Täter stehlen Bargeld

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag in ein Gebäude am Ostring in St. Tönis ein. Der oder die Täte öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und gelangten so in die Räume des Frisörsalons. Drinnen schlugen sie dann die Scheibe einer Zwischentür ein und durchsuchte auch ein Kosmetikstudio im Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (794)

