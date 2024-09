POL-VIE: Fahrer und Beifahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Beberich (ots) - Gegen 19.50 Uhr am Sonntagabend hat ein Zeuge aus einem leer stehenden Haus am Seilerwall in Viersen zunächst einen Knall gehört und dann dort Feuerschein gesehen. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Weitere Zeugen hatten zuvor, etwa gegen 17.44 Uhr, drei Kinder oder Jugendliche, alle drei männlich, an dem Haus gesehen. Einer der Zeugen hatte die drei sogar angesprochen und sich kurz mit ihnen ...

mehr