Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei ermittelt nach Brand in leerstehendem Haus

Viersen-Beberich (ots)

Gegen 19.50 Uhr am Sonntagabend hat ein Zeuge aus einem leer stehenden Haus am Seilerwall in Viersen zunächst einen Knall gehört und dann dort Feuerschein gesehen. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Weitere Zeugen hatten zuvor, etwa gegen 17.44 Uhr, drei Kinder oder Jugendliche, alle drei männlich, an dem Haus gesehen. Einer der Zeugen hatte die drei sogar angesprochen und sich kurz mit ihnen unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die drei das Gelände verlassen. Ob sie später zurückgekehrt sind oder ob andere Täter für den späteren Ausbruch des Feuers verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun unter anderem die drei Jungen. Einer der drei soll über 1,70 Meter groß gewesen sein, die anderen beiden deutlich kleiner. Die Zeugen sprechen von einem "europäischen Erscheinungsbild". Die Ermittlerinnen und Ermittler möchten klären, ob die drei nach ihrem Verschwinden um 17.45 Uhr später zurückgekehrt sind oder nicht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (792)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell