Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitag gegen 10.00 Uhr war ein 83-jähriger Mann aus Schwalmtal mit seinem Auto auf der L371 von Waldniel in Richtung Lüttelforst unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Parkplatzes "Schomm" in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Fahrerin war eine 55-jährige Frau aus Schwalmtal. Während der 83-Jährige nach derzeitigem Stand möglicherwiese leicht verletzt wurde, wurde die 55-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brache sie in eine Klinik. Ein Unfallaufnahmeteam aus Düsseldorf unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat zog nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. Die Landstraße 371 zwischen Waldniel und Lüttelforst blieb bis 15:10 Uhr gesperrt. /wg (789)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell