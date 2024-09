Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Picknickbank auf Schulgelände geht in Flammen auf

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Samstag gegen 19.15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Schulkomplex an der Corneliusstraße in St. Tönis gerufen worden. Unter einem Vordach stand eine hölzerne Picknickbank in Flammen. Das Feuer zerstörte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr die Bank vollständig, auch das Vordach wurde beschädigt. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Picknickbank mutwillig in Brand gesetzt worden ist. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Menschen, die Hinweise geben können. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hat sich jemand in sozialen Netzwerken mit einer solchen Tat gebrüstet? Wenn Sie zur Aufklärung beitragen können, dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (796)

