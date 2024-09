Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in die Cafeteria einer Turnhalle - Geldkassette und Laptops entwendet

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein Zeuge festgestellt, dass in die Cafeteria der Rudi-Demers-Halle eingebrochen worden war. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben dabei eine Geldkassette mit Bargeld sowie drei Laptops entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 21.15 Uhr am Donnerstagabend und 16.50 Uhr am Freitagnachmittag. Einen ganz ähnlichen Einbruch an gleicher Stelle hatte es vor fast genau einem Jahr, nämlich in der Nacht zum 16. September 2023, gegeben. Auch damals wurden Bargeld und Laptops entwendet. Die Polizei ermittelt und sucht für den aktuellen Einbruch Zeuginnen und Zeugen. Hat jemand in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um die Rudi-Demers-Halle gemacht? War der Einbruch des vergangenen Jahres irgendwo Gesprächsthema? Wenn Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (797)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell