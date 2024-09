Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag kam es zwischen 19:24 und 19:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Christiane-Horn-Weg" in Dülken. Mindestens drei Personen hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld.

Alle drei Männer sind etwa 25-30 Jahre alt. Der erste ist ca. 175-180 cm groß, hat eine schlanke Statur und längere, schwarze Haare, die nach links gekämmt sind, wobei die Seiten kürzer als oben sind. Er trägt einen dichten Drei-Tage-Bart, ein weißes Hemd unter einem roten Pullover, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und führte eine dunkelblaue Jacke bei sich.

Die zweite Person ist ebenfalls 175-180 cm groß, schlank, hat längere Haare, die ebenfalls nach links gekämmt sind, und kürzere Seiten geschnitten hat. Er trägt einen dichten Drei-Tage-Bart mit Lücken im Kinnbereich, eine dunkle Sonnenbrille, eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe.

Die dritte Person ist 180-185 cm groß, schlank, hat lange schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden sind, und einen schwarzen Drei-Tage-Bart mit Lücken im Kinnbereich. Er trug einen schwarzen Rucksack, einen dunkelblauen Trainingsanzug der Marke Puma und dunkelblaue Schuhe mit weißer Sohle.

Haben Sie Hinweise zu den unbekannten Tätern? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (799)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell