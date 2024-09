Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrunfälle - Zwei Personen verletzt

Kreis Viersen (ots)

Am Montag kam es erneut zu Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden. Der erste Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr in Kempen. Ein 66-jähriger Mann aus Kempen fuhr auf der Wambrechiesstraße in Richtung Möhlenring, als plötzlich eine 16-Jährige, ebenfalls aus Kempen, von links aus der Straße Möhlenwall auf die Fahrbahn fuhr. Beide konnten nicht rechtzeitig bremsen, und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die junge Kempenerin leicht verletzt wurde. Ein weiterer Unfall ereignete sich um 17:20 Uhr in Kaldenkirchen. Ein 33-jähriger Mann aus Tegelen, Niederlande, fuhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Straße "An der Kleinbahn", als ein 51-jähriger Mann aus Nettetal plötzlich mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt herausfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Niederländer stürzte und leicht verletzt wurde. /jk (802)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell