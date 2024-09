Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei aufmerksame Menschen sorgen für Aufklärung einer Unfallflucht

Kempen-St. Hubert (ots)

Gleich zwei Menschen, ein Zeuge und eine Zeugin, haben sich am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet, weil sie gesehen haben, wie ein Lkw bei einem Abbiegevorgang mit dem hinteren rechten Teil seines Aufliegers einen geparkten Pkw massiv beschädigt hatte und weitergefahren war. Der Zeuge folgte dem Lkw vom Unfallort am Hohenzollernplatz, bis dieser auf dem Parkplatz eines Supermarkts zum Einkaufen anhielt. Dort sprach er ihn auf den Unfall an und forderte ihn auf, gemeinsam auf die Polizei zu warten. Die Zeugin blieb an der Unfallstelle und erwartete das Streifenteam der Polizei dort. Der Lkw-Fahrer, ein 33-jähriger Pole aus der Nähe von Danzig, erklärte, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der geparkte Wagen wurde über die komplette linke Seite beschädigt, es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Dank der beiden aufmerksamen Menschen hat die Besitzerin des beschädigten Autos nun zumindest einen Verursacher, bei dem sie Ansprüche geltend machen kann. Der Appell der Polizei: Bitte machen Sie es wie diese Zeugin und dieser Zeuge - schauen Sie nicht weg, wenn Sie einen Unfall beobachten. Falls ein Unfallbeteiligter den Unfallort verlässt, merken Sie sich das Kennzeichen, benachrichtigen Sie unverzüglich die Polizei und stellen Sie sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung. Bedenken Sie: Es könnte auch einmal umgekehrt sein - dann steht Ihr Auto beschädigt am Straßenrand. In diesem Fall sind Sie auch dankbar, wenn es Menschen gibt, die dafür sorgen, dass Sie alle Informationen erhalten, um den Schaden regulieren zu lassen. /hei (801)

