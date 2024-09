Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schockanruf täuscht Willicherin - Wer hat den Geldabholer beobachtet?

Willich (ots)

Am Montag gegen 15.00 Uhr war es, als ein Unbekannter Mann eine Tasche mit Bargeld und Schmuck bei einer Seniorin auf der Kiefernstraße in Willich abholte. Das hatte die verunsicherte Frau zusammengesucht, nachdem sie von einem Herrn Sommer, angeblich von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, einen Anruf erhalten hatte. Der Sohn der Willicherin habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Mensch gestorben sei. Dass das alles erstunken und erlogen war, erkannte die Frau nicht. Vielleicht auch deshalb, weil bei dem Telefonat eine Stimme zu hören war, die der ihres Sohnes sehr ähnelte. Die Kripo in Kempen ermittelt nun und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Abholer gesehen haben und weitere Angaben machen können: Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und ca. 40 Jahre alt. Er hat dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er unter andrem mit einer gefleckten Jeanshose. - dunkle kurze Haare. Unsere Eindringliche Bitte: Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen oder Freunden über diese Betrugsmasche, mit denen die Täter leider immer wieder erfolgreich sind. Fakt ist: Die Polizei oder sonstige Amtsträger werden sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Hinweise auf den Abholer in Willich bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (804)

