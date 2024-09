Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

8000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Fulda

Am Samstag, 14.09.2024, ereignete sich um 14:50 Uhr am Heinrich-von-Bibra-Platz in Fulda ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 32-jährige Fahrerin eines Pkw Ford beabsichtigte, von einem Parkplatz auf die Hauptfahrbahn der Straße Heinrich-von-Bibra-Platz nach links in Richtung Kurfürstenstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw Seat, welcher in Fahrtrichtung Lindenstraße unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Ford der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

