FW-DO: Wohnungsbrand in Dorstfeld

Dortmund (ots)

Unklare Feuermeldung stellt sich als Wohnungsbrand heraus.

Um kurz nach 3 Uhr ging in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus der Teutoburgerstraße ein. Ein Anwohner meldete einen unklaren Feuerschein. Als die ersten Einheiten der Feuerwache 1 eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Erdgeschosswohnung. Umgehend wurden mehrere Trupps mit Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt. Die einzige im Haus wohnende Person hatte die Brandwohnung eigenständig verlassen können und wurde durch den Rettungsdienst untersucht und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Krankenhaus transportiert. Im Verlauf des Einsatzes wurden sämtliche Räumlichkeiten in dem Brandobjekt und dem angrenzenden Gebäude kontrolliert. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst im Einsatz. Neben den Feuerwachen 1, 5 und 9 waren auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Lütgendortmund und Nette im Einsatz.

