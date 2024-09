Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld (ots)

In der Zeit von Montag, den 09.09.2024 gg. 06:00 Uhr bis Mittwoch, den 11.09.2024 um 18:00 Uhr, ereignete sich an der Anschrift "Untere Frauenstraße 3 in 36251 Bad Hersfeld" ein Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Toyota in der Farbe Schwarz auf bisher unbekannte Weise beschädigt hat. Die Beschädigung befindet sich am Heck der Beifahrerseite, knapp unter dem Rückstrahler. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 EUR Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 zu wenden.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Mayer, POK (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

