Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - vier kleinere Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 09.07.2024 um 15:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Durch die ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder im Eingangsbereich aufgrund eines qualmenden Aschenbechers vor dem Haupteingang ausgelöst hatte. Der Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle einem Verantwortlichen der Einrichtung übergeben. Der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 10.07.2024 um 09:49 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Breslauer Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Einsatzfahrt allerdings abbrechen, da die Tür selbstständig geöffnet worden war.

Am Abend um 20:34 Uhr erfolgte dann eine Alarmierung für die Löscheinheit Alt-Wetter. Auch hier sollte sich eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Breslauer Straße befinden. Aber auch hier konnten die ausgerückten Einsatzkräfte die Alarmfahrt abbrechen, da auch glücklicherweise diese Tür selbstständig geöffnet worden war.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Donnerstag, 11.07.2024 um 11:21 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte durch die Mitarbeiter des Betriebes schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Produktionshalle hatte es einen Druckabfall in der Sprinkleranlage gegeben, woraufhin diese ausgelöst hatte. Der Bereich wurde kontrolliert und der Einsatz dann nach 25 Minuten beendet.

