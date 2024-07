FW-EN: Wetter - vier Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 28.06.2024 um 16:38 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Im Mühlenteich" alarmiert. Hier musste die Besatzung eines Krankentransportwagens beim Rücktransport einer Person in die Wohnung unterstützt werden. Nach 35 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. In der Nacht zum Samstag wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn ...

