FW-EN: Wetter - drei Einsätze zum Wochenbeginn

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Montag, 01.07.2024 um 08:26 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Erneut hatte im Bereich der Lackiererei ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin nach 20 Minuten abgebrochen.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 15:03 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Nachtigallstraße alarmiert. Ein Eingreifen der Feuerwehr war allerdings nicht notwendig, da die Tür bei Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig geöffnet worden war. Der Einsatz wurde nach 15 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde um 15:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "An der Kohlenbahn" alarmiert. Hier war es zu einem Unfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut. Der beauftragte Stadtbetrieb stellte Warnschilder auf. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Ein Transport in ein Krankenhaus musste allerdings nicht erfolgen. Die Einsatzstelle wurde nach rund 70 Minuten an die anwesende Polizei übergeben und der Einsatz konnte beendet werden.

