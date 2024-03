POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgänger gesucht

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (11.03.2024, 09.30 Uhr) in Oelde einen braunen VW angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftszentrums an der Langen Straße und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines beteiligten Fahrzeugs beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

