POL-WAF: Beckum. 18-Jähriger von maskiertem Mann angegriffen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen Der oder die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (06.03.2024, 11.00 Uhr) und Samstag (09.03.2024, 14.30 Uhr) Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in dem Haus an der Hauptstraße in Beckum und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

