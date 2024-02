Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reichshoferin reagiert prompt und trägt wesentlich zur Aufklärung einer Unfallflucht bei

Reichshof (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Marienheide ist nach einer Unfallflucht in Reichshof-Brüchermühle am Sonntagabend (25. Februar) nicht weit gekommen.

Gegen 21:45 Uhr hatte er mit seinem Auto auf der Kölner Straße seitlich ein geparktes Auto touchiert. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Eine aufmerksame Anwohnerin (47 Jahre) hatte den Unfall gesehen. Sie stieg in ihren Wagen und fuhr dem Flüchtigen hinterher. Dabei konnte sie den Spuren folgen, die der Flüchtige auf der Straße zurückließ. Da der rechte Vorderreifen die Luft verloren hatte, hinterließ die Felge deutliche Kratzspuren auf der Straße. Ihn Wiehl traf sie den Flüchtigen schließlich mit seinem stark beschädigten Wagen an und forderte diesen auf, den Wagen stehenzulassen und mit zurück zur Unfallstelle zu kommen. Dieser Aufforderung kam der Marienheider nach. Im Rahmen der dann folgenden polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gab an, dass ihm während der Fahrt sein Handy heruntergefallen sei und er dieses im Fußraum gesucht habe. In diesem Moment sei es zu dem Unfall mit dem geparkten Auto gekommen.

Das Auto des Marienheiders war nach dem Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. An dem geparkten Ford Focus entstand ein geschätzter Schaden von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell