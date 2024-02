POL-GM: 43-Jähriger gleich zweimal in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots) - Eine in einem Waschsalon im Einkaufszentrum Bergischer Hof aufgestellte Spendenbox ist am Donnerstagmittag (22. Februar) von einem Mann aufgebrochen worden, der mit einem Kind und einem weißen Hund unterwegs war. Der Unbekannte hatte gegen 13.25 Uhr den Waschsalon an der Kaiserstraße betreten. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, dass der Mann einen weißen Hund mitführte und in Begleitung eines Mädchens war. Er nutzte den Umstand aus, dass sich ...

