POL-STD: Polizei Steinkirchen sucht Fahrer von weißem SUV nach Unfall in der Straße Huttfleth

Stade (ots) - Unbekannte Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stade in der Lüneburger Straße in einen dortigen Rohbau eingedrungen und haben eine gesicherte Lagertür aufgebrochen. Aus dem Lager konnten der oder die Unbekannten dann drei Kupferkabelrollen mit einer Kabellänge von ca. 950 Metern entwenden. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die ...

mehr