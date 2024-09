Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden fast 1000 Meter Kupferkabel aus Stader Rohbau

Stade (ots)

Unbekannte Diebe sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stade in der Lüneburger Straße in einen dortigen Rohbau eingedrungen und haben eine gesicherte Lagertür aufgebrochen.

Aus dem Lager konnten der oder die Unbekannten dann drei Kupferkabelrollen mit einer Kabellänge von ca. 950 Metern entwenden. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Diebe mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

