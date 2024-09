Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unangekündigte Fahrradkontrolle an Buxtehuder Grundschule - fast 50 % der Räder mit Mängeln

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 11.09. haben die Kontaktbeamten des Buxtehuder Polizeikommissariats zusammen mit vier ehrenamtlichen Mitarbeitern der Verkehrswacht Buxtehude zwischen 08:00 h und 10:30 h spontan eine Fahrradkontrolle an der Grundschule Harburger Straße organisiert.

Um einen möglichst großen Personenkreis zu erreichen, wurde dazu die Aktion des Landkreises Stade "Fahrradüberprüfung und Sofortreparatur" unter Einbindung der örtlichen Verkehrswacht genutzt.

Die verantwortliche Lehrerin für die Organisation an der Schule bestellte aus den 3 u. 4 Klassen die Schüler mit Fahrrädern ein, so dass dann die Räder kontrolliert und mit Hilfe eines Fahrradmechanikers der Firma Bike-Station-Buxtehude Reparaturen und Ausrüstungsmängel gleich vor Ort behoben werden konnten.

Insgesamt 74 Fahrräder wurden kontrolliert. Annähernd die Hälfte - 34 Räder - wurde bemängelt.

Hierbei konnten von den verkehrsgefährden Mängeln - funktionsuntüchtige Bremskreise - nahezu alle vor Ort behoben werden. Bei 4 Fahrrädern waren die Mängel zu erheblich und die Fahrsicherheit konnte vor Ort nicht wiederhergestellt werden.

Die Räder wurden in der Schule gesichert und müssen anschließend durch Erziehungsberechtigte abgeholt werden.

Beabsichtigt ist, die Aktion zunächst an allen Grundschulen in Buxtehude nach den Herbstferien anzubieten. Die Kontaktaufnahme hierzu läuft bereits an - die Schulen können ebenfalls ihrerseits proaktiv an die hiesige Dienststelle (Kontaktbeamte) oder an die Verkehrswacht herantreten.

Im Vorwege sind selbstverständlich alle für ihre Kinder verantwortlichen Eltern oder Erziehungsberechtigten aufgerufen, sich vom Zustand der Räder zu überzeugen und diese im Zweifelsfall reparieren zu lassen, da gerade in der kommenden dunklen Jahreszeit ein sicherer Schulweg nochmals um so wichtiger ist. Dabei sollte besonders auf die technische Ausstattung wie Bremsen und Lichteinrichtungen geachtet werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

