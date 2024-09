Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nachtragsmeldung - Bedrohung mit einem Messer

Viersen (ots)

Wir berichteten in unserer Meldung 809 von zwei vorläufigen Festnahmen im Zusammenhang mit einer Bedrohung im Löhcenter am Dienstagabend. Gegen einen der beiden Männer erhärtete sich der Tatverdacht nicht, er wurde noch in der Nacht entlassen. Gegen einen 33-jährigen Viersener konnte der Tatverdacht erhärtet werden. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Mittwoch entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. /hei (810)

