Feuerwehr Hüllhorst

FW Hüllhorst: Wohnhaus Dachstuhlbrand in der Gemeinde Hüllhorst

Hüllhorst, 23.07.2024

Am Dienstag, 23.07.2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hüllhorst um 17.56 Uhr mit dem Stichwort Wohnhaus Dachstuhlbrand Stufe 1 in der Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein leicht fortgeschrittener Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses festgestellt. Der Brand hatte sich bereits auf die Dachkonstruktion ausgebreitet. Durch einen gezielten Löschangriff mit kombinierter Außen- und Innenbrandbekämpfung konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurden gezielt Glutnester mit der Wärmebildkamera gesucht und abgelöscht. Zwei Bewohner des Gebäudes konnten sich eigenständig ins freie begeben, wurden aber trotzdem vorsorglich durch Kräfte des Rettungsdienstes untersucht. Die Untersuchung blieb ohne Feststellung. Nach ca. 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben werden. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Totalverlust des Gebäudes verhindert werden. Aufgrund der Rauchausbreitung im Obergeschoss ist das Gebäude aber zunächst nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Löschgruppen Oberbauerschaft, Hüllhorst, Holsen sowie die ELW-Gruppe der Feuerwehr Hüllhorst, die DLK der Feuerwehr Lübbecke, sowie die Löschgruppe Stift Quernheim der Freiwilligen Feuerwehr Kirchlengern mit 2 Löschfahrzeugen. Darüber hinaus waren auch 2 Streifenwagen der Polizei sowie Kräfte des Rettungsdienstes mit RTW und NEF und der KBM des Kreis-Minden-Lübbecke vor Ort.

