Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrunfälle fordern zwei leicht und eine schwer verletzte Person

Kreis Viersen (ots)

Am Mittwoch kam es erneut zu Radfahrunfällen. Der erste passierte gegen 16 Uhr in Hinsbeck. Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Radweg in der Straße "Krickenbecker Allee" in Richtung Hinsbeck. Auf dem Radweg musste er bremsen, um eine Kollision mit einer 59-jährigen Fußgängerin aus Nettetal zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der zweite Unfall forderte eine leicht und eine schwer verletzte Person. Gegen 22:30 Uhr kam es in der Straße "An der Bahn" in Sittard zur Kollision zweier Radfahrer. Ein 48-jähriger Mann aus Viersen fuhr in der besagten Straße, in der sich auch eine Gruppe Fußgänger in dieselbe Richtung bewegte. Der 48-Jährige scherte nach links aus, um die Gruppe zu überholen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 51-Jährigen aus Viersen, woraufhin es zur Kollision kam. Der 48-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,9 Promille. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. /jk (816)

