Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall an der Bushaltestelle - Fußgänger wird verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 06.00 Uhr, kam es an einer Bushaltestelle an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Willich zu dem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Krefelder verletzt wurde. Er war mit dem Bus unterwegs gewesen und war mit anderen Fahrgästen an der Haltestelle ausgestiegen. Vor dem Bus überquerte er dann hinter anderen Gästen die Straße. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Dülken, der hinter dem Linienbus unterwegs war, fuhr vorschriftsmäßig an dem wartenden Bus vorbei, wartete offenbar noch, als die ersten Gäste vor dem Bus die Fahrbahn überquerten. Als er niemanden mehr sah, fuhr der Krefelder wieder los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 30-jährigen Fußgänger, der plötzlich vor dem Bus auftauchte. Nach Angaben von Zeugen ist es möglich, dass der Krefelder auf sein Mobiltelefon geschaut hatte, als er den Bus passierte, und nicht auf den Verkehr achtete. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ob der 30-Jährige schwer oder leicht verletzt wurde, kann man derzeit noch nicht sagen. Unser Appell: "Lenk dich nicht app!" Mit dieser Kampagne warnt die Polizei seit mehreren Jahren vor den Gefahren durch Ablenkung. Diese richtete vorrangig an Autofahrende, sie gilt natürlich auch für jede und jeden, der am Straßenverkehr teilnimmt, auch für Fußgängerinnen und haben. /wg (815)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell