POL-EU: Rundballen in Brand gesetzt

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Freitag (20. September) wurde um 23.40 Uhr ein Firmengelände in der Barentsstraße Euskirchen-Großbüllesheim betreten. Unbekannte bogen einen Zaun gewaltsam um und betraten über diesen das Firmengelände. Hierbei wurde ein Alarm ausgelöst. Von dem Gelände wurde Aluminiumkabel in einer Länge von 50 Metern entwendet. Ein Sicherheitsdienst konnte keine Personen mehr antreffen. ...

