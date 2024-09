POL-EU: Fahrradfahrer wird von Hund verfolgt

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Montag (23. September) kontrollierten Polizeibeamte gegen 10.06 Uhr einen 39-jährigen Pkw-Fahrer auf der Frauenberger Straße in Euskirchen. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mann zunächst die Personalien von einem Familienmitglied an. Da das genannte Familienmitglied den Polizeibeamten jedoch bekannt war, wurde schnell festgestellt, dass es sich nicht um die angegebene Person ...

mehr