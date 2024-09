Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw über Fuß gefahren

Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Am Sonntag (22. September) kam es gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Kirchheimer Straße in Bad Münstereifel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Auf dem Parkplatz von einem Supermarkt fuhr ein Pkw-Fahrer mit dem vorderen linken Reifen über den Fuß von einem 32-jährigen Fußgänger.

Der Fußgänger wurde hierbei verletzt.

Anschließend entfernte sich der Pkw in Richtung der Kirchheimer Straße.

Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich ein Ford, in heller Farbe mit Euskirchener Kennzeichen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder zur verantwortlichen Person, die das Fahrzeug führte machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251/ 799 460 oder 02251/ 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell