Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 46-Jähriger nach wiederholtem Ladendiebstahl in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag, 27. Mai, an der Straße Reyerhütte im Stadtteil Hardterbroich-Pesch einen 46-jährigen Mann nach wiederholtem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Am Folgetag erließ ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn.

Gegen 15.10 Uhr verständigte am Montag ein Ladendetektiv die Polizei. Dieser hatte zuvor den 46-Jährigen auf frischer Tat beim Diebstahl von Spirituosen gestellt. Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen Waren im Gesamtwert von über 200 Euro und nahmen ihn vorläufig fest. Ermittler des für Eigentumsdelikte zuständigen Kriminalkommissariats führten ihn am Folgetag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete gegen den 46-Jährigen, der schon mehrfach durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war, Untersuchungshaft an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell