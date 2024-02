Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwer verletzter Autofahrer nach Verkehrsunfall auf der B54 in Ochtrup

Ochtrup (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Abend gegen 18:50 Uhr auf der B54 im Bereich Ochtrup.

Zwischen den Anschlussstellen Ochtrup/Gronau/Heek und der BAB 31 hielt ein Campervan aus bislang unbekannten Gründen am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug um ein Warndreieck aufzustellen und sein Fahrzeug abzusichern. Nachdem mehrere, in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge an dem Van vorbeigefahren waren, fuhr ein nachfolgender Pkw frontal auf den stehenden Van auf.

Der 72-jährige Fahrer des Pkw wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des Van wurde nicht verletzt.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell