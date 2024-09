Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Brand in Varel, der nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt entstanden ist - keine Verletzten

Varel (ots)

Am 05.09.2024 geriet in der Mühlenteichstraße während der Fahrt ein PKW der Marke Smart gegen 16:15 Uhr in Brand. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz anhalten und das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Obenstrohe gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt brandursächlich ist.

