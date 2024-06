Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher stiehlt Spülmaschine und Wasserhahn

Demmin (ots)

War ein Abwaschmuffel auf Beute-Tour in Demmin? Am Sonnabendmorgen sind Mieter in ihre Wohnung zurückgekommen und hatten in der Küche keine Spülmaschine und keinen Wasserhahn mehr. Das Paar rief die Polizei. Es wurden Spuren vor Ort gesichert und eine Anzeige wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Vermutlich ist zwischen Donnerstagabend und Sonnabendmorgen jemand in die Wohnung in der Unterwallstraße durchs Fenster eingebrochen und hat die Gegenstände entwendet. Ob tatsächlich jemand das Gerät brauchte oder ein anderes Motiv infrage kommt, sollen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wem ein oder mehrere Personen in diesem Zeitraum in der Gegend zum Beispiel beim Transport einer Spülmaschine aufgefallen sind, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter der Telefonnummer 03998/2540 oder nutzt die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de

Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Geschädigten sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell