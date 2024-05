Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Kriminalpolizei ermittelt wegen Frauenleiche

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz haben Revierbeamte gestern Abend gegen 19:25 Uhr die Leiche einer Frau in ihrer Wohnung gefunden. Die 63-jährige Deutsche wies mehrere schwere Verletzungen auf, die auf einen Angriff schließen ließen. Details dazu werden aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell noch nicht genannt. Ermittler der Kriminalpolizei sind zusammen mit der Spurensicherung weiterhin im Einsatz.

Die Revierbeamten waren gestern zu dem Mehrfamilienhaus gefahren, weil sie dort ein in Neubrandenburg gestohlenes Fahrrad vermuteten. Während sie das prüfen wollten, stellten sie durch ein Fenster die Frau fest.

Ein tatverdächtiger Deutscher, der die Frau nach derzeitiger Kenntnis zumindest kannte, ist im Gewahrsam der Polizei, nachdem sich im Laufe des Abends ein Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte.

Zeugen, die gestern am späten Nachmittag oder frühen Abend im Bereich der Wohnhäuser in der Straße Sandberg in Neustrelitz Beobachtungen gemacht oder Verdächtiges gehört haben, wenden sich bitte umgehend an die Einsatzleitstelle unter 0395/5582 2224.

Es wird nachberichtet.

