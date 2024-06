POL-NB: Panische Kleinkinder aus Auto befreit

Waren (Müritz) (ots) - Dienstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, ist ein Radfahrer gegen ein abbiegendes Auto gefahren. Der 63-jährige Radler war in Waren auf der Mozartstraße aus Richtung Röbeler Chaussee kommend unterwegs und wollte scheinbar in die Goethestraße nach rechts abbiegen. Ein Auto hatte Grün und ist in dem Moment auch in die Goethestraße abgebogen. Der Radfahrer ist gegen die hintere rechte Seite des PKW ...

mehr