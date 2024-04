Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit von Montag, 08. April 2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 09. April 2024, 05:45 Uhr begaben sich unbekannte Personen an ein Firmenfahrzeug in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 09. April 2024, gegen 23:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,61 Promille. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 09. April 2024, gegen 12:20 Uhr beabsichtigte eine 41-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw einen Parkplatz an der Oyther Straße zu verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Vechta, welcher die Oyther Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 39-Jährige sowie sein 1-jähriger Sohn leicht verletzt. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 41-Jährigen zudem gegen einen weiteren Pkw geschoben. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000,00 Euro geschätzt.

