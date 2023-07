Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geldbörse aus Wohnung gestohlen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.7.) gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen 16.20 und 17.30 Uhr widerrechtlich in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Damaschke-Straße, nahe der Pestalozzistraße. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine beigefarbene Geldbörse, die nach der Tat durch die Täter auf einem Nachbargrundstück zurückgelassen wurde. Zu weiterem Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell