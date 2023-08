Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2308060

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Langenfeld ---

Am späten Mittwochabend, 16. August 2023, kam es augenscheinlich zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in den Vorraum eines Geldinstitutes an der Solinger Straße in Langenfeld. Unbekannte Täter öffneten, gegen 23:55 Uhr, den mit einer Schiebetür verschlossenen Vorraum gewaltsam. Als sie den Vorraum betraten, wurden sie durch eine Vernebelungsanlage gestört und die Tatverdächtigen flohen unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen beschrieben die zwei Männer lediglich dahingehend, dass einer einen gelben Pullover und eine Umhängetasche getragen haben soll, der andere soll schwarz gekleidet gewesen sein.

In der Zeit vom 11. August 2023 bis zum 16. August 2023 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Rothenberger Straße. Unbekannte Täter schlugen hierbei gewaltsam die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten. Der oder die Einbrecher durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

