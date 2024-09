POL-WHV: Diebstahl aus Pkw auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Adolfs-Ahlers-Straße in Jever - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag befuhr ein 69-Jähriger aus Haltern gegen 10:00 Uhr die Straße 'Großer Winkelsheidermoorweg' und streifte eine am Fahrbahnrand joggende 31-Jährige aus Varel, die durch den Zusammenstoß leicht am Arm verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden am linken Außenspiegel. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

