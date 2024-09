Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Firmengelände in Roffhausen - Polizei Sande sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 05.09.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher auf dem Firmengelände in der Olympiastraße 1 in Roffhausen zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr einen dort parkenden schwarzen Pkw der Marke Mercedes Viano und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstanden dadurch linksseitig erhebliche Beschädigungen. Hinweise zu dem Verursacher sowie dem Unfallhergang liegen nicht vor, so dass sich die Polizei Sande mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet: Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

