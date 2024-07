BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet brutalen Gewalttäter

Dortmund (ots) - Am gestrigen Mittag (29. Juli) beabsichtigte ein junger Mann über den Flughafen Dortmund in das Bundesgebiet einzureisen. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits mittels eines europäischen und nationalen Haftbefehls nach diesem suchen. Gegen 13:30 Uhr wurde ein 33-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Antalya/ Türkei ...

